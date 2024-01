Avião militar russo cai com prisioneiros ucranianos a bordo; 74 pessoas morreram

Aeronave também transportava seis tripulantes e três soldados da Rússia; acidente aconteceu em Belgorod

Reprodução / Twitter @LevySallahK Um avião militar russo caiu transportando 65 prisioneiros ucranianos



Um avião de transporte militar russo Il-76 caiu na manhã desta quarta-feira, 24, e deixou mais de 70 mortos. A aeronave levava 74 passageiros, entre eles, prisioneiros ucranianos para serem trocados por soldados russos detidos pelo Exército da Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia no Telegram. “Por volta de 11h em Moscou (5h00 em Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod (…) A bordo estavam 65 prisioneiros do Exército ucraniano, transferidos para a região de Belgorod para uma troca, seis tripulantes e três acompanhantes”, indicou o ministério. O governo russo confirmou que todos os passageiros da aeronave morreram.

A queda do avião aconteceu em Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, e explodiu ao cair. A nota militar especifica que o avião também transportava seis tripulantes e três soldados russos. Autoridades locais estão investigando o acidente e uma comissão militar especial está a caminho do local da queda da aeronave. O presidente da Câmara de Oryol, na Rússia, informou que vários drones foram abatidos sobre a cidade, mas não houve registro de vítimas.

Mais um avião de grande porte cai na Rússia! Um avião de transporte militar russo Il-76 acabou de cair na região de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Relatórios iniciais apontam mais de 60 soldados russos mortos. pic.twitter.com/Hl2YImjHws — Área Militar (@areamilitarof) January 24, 2024

