Forças militares de Israel se retiram gradualmente da Faixa de Gaza em estratégia de longo prazo

As forças militares de Israel estão se retirando gradualmente da Faixa de Gaza, mas autoridades israelenses afirmam que seus avanços contra o grupo terrorista Hamas são significativos, embora incompletos. O Exército israelense está mudando sua estratégia para uma campanha mais focada em incursões e assassinatos direcionados, com o objetivo de eliminar a liderança militar do Hamas. A guerra tem causado grande devastação em Gaza, resultando na morte de mais de 25.000 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde local. O Exército de Israel alega ter matado pelo menos 9 mil combatentes do Hamas até o momento, menos de um terço do total estimado. No entanto, o Hamas nega esses números e acusa os israelenses de exagerar em suas conquistas.

Os lançamentos de foguetes do Hamas praticamente cessaram, mas autoridades israelenses alertam que, sem uma estratégia para o “dia seguinte”, essas conquistas podem ser temporárias. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste que o objetivo da guerra é a eliminação total do Hamas, mas líderes militares têm uma visão mais pragmática, acreditando que o grupo pode ser enfraquecido, mas não destruído. A rede de túneis do Hamas se mostrou mais extensa do que o esperado, dificultando sua completa desmantelação. Autoridades israelenses reconhecem que ainda há milhares de combatentes do Hamas em Gaza. A questão de como impedir que um Hamas enfraquecido se reconstrua permanece em aberto.

