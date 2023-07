Aviões da Força Aérea Colombiana colidem e deixam tenente-coronel morto; assista

Corporação inicia investigação para identificar circunstâncias do acidente

Reprodução/Twitter/@areamilitarof Aviões da Força Aérea Colombiana colidiram e deixaram um militar morto



Dois aviões da Força Aérea Colombiana colidiram no ar, neste sábado, 1º, na cidade de Villavicencio, em Meta, e deixaram um militar morto. A corporação iniciou as investigações para identificar as circunstâncias do acidente, que aconteceu na Base Aérea de Apiay, por volta das 17h30 do horário local. Ambas as aeronaves eram de treinamento T-27 Tucano. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que os aviões se chocam no céu. Na sequência, uma das aeronaves fica em chama e cai. Após o acidente foi confirmada a morte do tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González. As Forças Militares Colombianas publicaram uma nota de solidariedade à família do militar e ressaltaram que as investigações vão apurar as circunstâncias do caso.