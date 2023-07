Rio de Janeiro cria comitê para receber cúpula do G20 em 2024

Reunião com integrantes das maiores potências econômicas mundiais será realizada em novembro do próximo ano

LESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro vai receber cúpula dos chefes de Estado dos países do G20 em 2024



O Rio de Janeiro criou um comitê de organização para receber a cúpula dos chefes de Estado dos países do G20 em 2024. O presidente da delegação será o secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Padilha. No início de maio, foi confirmado que o Rio sediará a reunião da cúpula do G20. O pleito para sediar o encontro, que será realizado em novembro, foi apresentado pelo governo fluminense no começo deste ano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tradicionalmente, eventos com chefes de Estado tendem a acontecer em Brasília, no Distrito Federal. No entanto, o Rio de Janeiro é uma porta de entrada para turistas internacionais e já sediou grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O governador Cláudio Castro (PL) comemorou a escolha do Estado para sediar o encontro da cúpula em suas redes sociais: “As 20 maiores potências econômicas mundiais estarão reunidas e serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30. Tudo isso está sendo possível, graças aos esforços e empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo. Esse encontro é um marco para a nossa história”, escreveu. A partir de dezembro deste ano o Brasil vai assumir a presidência rotativa do G20. Os países do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 75% do comércio global e abrigam dois terços da população do planeta.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.