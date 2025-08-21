Aviões das Forças Armadas dos EUA são vistos próximos à Venezuela

Miguel Gutiérrez/EFE Mural do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao lado do ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, em uma rua de Caracas



Duas aeronaves das Forças Armadas dos Estados Unidos foram avistadas no Mar do Caribe, nas proximidades da costa venezuelana. Essa movimentação faz parte de uma operação que pode estar relacionada à política antidrogas do então presidente Donald Trump. Por ora, os aviões ainda não adentraram o espaço aéreo da Venezuela, permanecendo em águas internacionais. Um oficial do Departamento de Defesa dos EUA afirmou que não há ordens para que os navios entrem no território venezuelano.

A Casa Branca declarou que a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, focando em cartéis latino-americanos, como o Cartel de Los Soles, que os Estados Unidos acusam o presidente Nicolás Maduro de liderar. A imprensa venezuelana, sob controle do regime de Maduro, tem retratado as ações dos Estados Unidos como uma “tentativa de intervenção imperialista”. Em um discurso transmitido pela televisão estatal, Maduro conclamou o povo e a milícia a se armarem para defender o país.

O ditador venezuelano vê a presença americana como uma ameaça à paz regional e acusa os Estados Unidos de usarem a operação antidrogas como pretexto para uma possível intervenção militar. Em resposta a essa situação, Maduro anunciou novas restrições ao uso do espaço aéreo da Venezuela, incluindo o veto à circulação de drones estrangeiros, o que complica o trabalho da imprensa internacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação na Venezuela é crítica, com o país enfrentando uma grave crise humanitária. De acordo com dados da ONU, mais de 7 milhões de venezuelanos foram forçados a deixar o país em busca de melhores condições de vida. O salário mínimo no país é equivalente a apenas US$ 1, tornando a sobrevivência das famílias extremamente difícil. Essa crise econômica e social agrava a tensão na região, especialmente com a presença militar americana nas proximidades. Nos próximos dias, a tensão pode aumentar à medida que os militares americanos se aproximam da costa venezuelana. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos dessa situação delicada, preocupada com a possibilidade de um conflito mais amplo.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA