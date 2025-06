Bahrein suspende tráfego aéreo após ataque do Irã a base dos EUA no Catar

Medida foi anunciada logo após o Ministério do Interior bareinita confirmar que os alarmes de ataque aéreo foram acionados após Teerã lançar mísseis

Anne LEVASSEUR / AFPTV / AFP O ataque de mísseis iranianos à base aérea de Al Udeid foi interceptado pela defesa aérea do Catar e não causou vítimas



Autoridades do Bahrein anunciaram nesta segunda-feira (23) a suspensão do tráfego aéreo sobre seu território como “medida de precaução”, logo após a Guarda Revolucionária do Irã ter lançado um ataque de mísseis de retaliação contra a base aérea americana de Al Udeid, no Catar. “A Diretoria de Assuntos de Aviação Civil (CAA) do Ministério dos Transportes e Telecomunicações anunciou a suspensão temporária do tráfego aéreo no espaço aéreo do Bahrein como medida de precaução em vista da evolução da situação regional”, informou a agência de notícias oficial “BNA”.

A agência acrescentou que as autoridades monitoram constantemente a situação, em coordenação com outras agências internacionais, ao mesmo tempo em que enfatizam a necessidade de seguir as instruções emitidas oficialmente para garantir a segurança dos cidadãos e residentes. A medida foi anunciada logo após o Ministério do Interior do Bahrein confirmar que os alarmes de ataque aéreo foram acionados após o ataque iraniano, pedindo na rede social X que os residentes “mantenham a calma e se dirijam ao local seguro mais próximo”.

A pequena nação insular, uma aliada próxima do Ocidente, abriga a sede do Comando da Quinta Frota Naval dos EUA, contra a qual o Irã prometeu reagir após o ataque de Washington às principais instalações do programa nuclear iraniano no domingo passado.

O ataque de mísseis iranianos à base aérea de Al Udeid, a maior base aérea dos EUA no Oriente Médio e localizada nos arredores de Doha, foi interceptado pela defesa aérea do Catar e não causou vítimas, de acordo com o governo catariano. Pouco antes do ataque, o Ministério das Relações Exteriores do Catar anunciou uma suspensão temporária do tráfego aéreo no país para “garantir a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes”, em meio à escalada entre Israel, EUA e Irã.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório