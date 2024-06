Balões da Coreia do Norte para o Sul continham parasitas e roupas desgastadas

Mais de mil balões carregados de lixo foram enviados por Pyongyang como retaliação aos panfletos enviados por ativistas contrários ao líder norte-coreano Kim Jong Un

EFE/EPA/ROK JCS Além dos parasitas, o lixo enviado pela Coreia do Norte também evidenciou o precário estado econômico do país



Na última segunda-feira, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul informou que sacolas de lixo transportadas por balões da Coreia do Norte para o Sul continham parasitas provenientes de fezes humanas e roupas desgastadas. Mais de mil balões carregados de lixo foram enviados por Pyongyang como retaliação aos panfletos enviados por ativistas contrários ao líder norte-coreano Kim Jong Un. Uma análise do conteúdo de cerca de 70 balões revelou a presença de solo com diversos parasitas, como lombrigas e oxiúros. O Ministério afirmou que isso ocorreu devido ao uso de fezes humanas no solo em vez de fertilizantes químicos. Apesar disso, o risco de poluição do solo ou transmissão de doenças infecciosas é considerado baixo devido à quantidade relativamente pequena de solo enviada.

Além dos parasitas, o lixo enviado pela Coreia do Norte também evidenciou o precário estado econômico do país. Roupas de crianças desgastadas e outras peças de vestuário desintegradas foram encontradas nas sacolas de lixo. Algumas roupas danificadas foram identificadas como tendo sido doadas por uma empresa sul-coreana durante uma campanha de ajuda. A tensão entre as duas Coreias aumentou com a chamada “guerra de balões”, onde ativistas do Sul lançaram panfletos de propaganda em direção ao Norte. Em resposta, Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, alertou que a Coreia do Norte provavelmente retaliará. Este episódio reflete a complexa relação entre os dois países vizinhos, marcada por disputas políticas e ideológicas.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA