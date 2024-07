Balões norte-coreanos com lixo interrompem o tráfego aéreo da Coreia do Sul

De acordo com o deputado sul-coreano, 115 voos comerciais e quase 10 mil passageiros foram afetados nas últimas semanas

HANDOUT / SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY / AFP Os balões norte-coreanos impediram os pousos e decolagens no aeroporto de Incheon, Seul



Voos e passageiros foram afetados na Coreia do Sul pelos balões repletos de lixo lançados pela Coreia do Norte, informou nesta quarta-feira (3) um deputado sul-coreano. Desde o final de junho, Pyongyang enviou mais de mil balões cheios de lixo ao seu vizinho do Sul, em resposta, segundo o regime norte-coreano, aos balões com propaganda enviados por ativistas sul-coreanos. Os balões norte-coreanos impediram os pousos e decolagens no aeroporto de Incheon, Seul, no dia 26 de junho. O deputado Jeong Jun-ho informou em um comunicado, que cita dados atualizados do Ministério dos Transportes, que os balões afetaram 115 voos comerciais e quase 10 mil passageiros nas últimas semanas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao menos 15 aviões, incluindo voos de longa distância procedentes dos Estados Unidos, foram obrigados a pousar no aeroporto de Cheongju (a quase três horas de viagem por estrada) e os passageiros foram transportados para Incheon, após longos atrasos e distúrbios, acrescenta o comunicado. Jeong fez um apelo para que as autoridades adotem mais medidas para impedir que os ativistas sul-coreanos, contrários ao dirigente norte-coreano Kim Jong Un, enviem balões para o Norte. Os parlamentares sul-coreanos aprovaram uma lei em 2020 que pune o envio de panfletos à Coreia do Norte, mas os ativistas continuaram lançando material de propaganda ao país vizinho. O Tribunal Constitucional sul-coreano anulou a lei em 2023 em nome da liberdade de expressão. A relação entre as duas Coreias está em um dos piores momentos em vários anos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP