Barco comercial naufraga na costa dos Estados Unidos; 12 pessoas estão desaparecidas

A embarcação virou por causa do mau tempo próximo à costa do estado de Louisiana; a Guarda Costeira ainda está trabalhando na busca por mais sobreviventes

Divulgação U.S. Coast Guard As condições metereológicas podem interromper as buscas nas próximas horas



O barco comercial Seacor Power virou com 18 pessoas a bordo na costa de Louisiana, nos Estados Unidos, durante uma tempestade na tarde de terça-feira, 13. Seis tripulantes foram resgatados e os demais continuam desaparecidos. Nesta quarta-feira, 14, algumas embarcações privadas trabalham junto com um helicóptero e dois barcos da Guarda Costeira na busca por mais sobreviventes, mas as condições do tempo podem interromper as buscas nas próximas horas. O Serviço Meterológico Nacional colocou o estado de Louisiana em alerta de enchentes até a quinta-feira, 15.