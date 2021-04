Bernie Madoff, mentor da maior pirâmide financeira da história, morre na prisão aos 82 anos

Criminoso cumpria pena de 150 anos após admitir ser o responsável pelo esquema que lesou mais de 35 mil pessoas em diversos países

Brendan McDermid/Reuters Madoff morreu aos 82 anos enquanto cumpria pena em uma prisão federal nos Estados Unidos



Bernard Madoff, o mentor da maior pirâmide financeira da história, morreu nesta quarta-feira, 14, em uma prisão federal nos Estados Unidos. Ele tinha 82 anos e tratava de uma doença renal, segundo seu advogado. Fontes afirmaram à Associated Press que o criminoso morreu de causas naturais. Madoff cumpria pena de 150 anos na prisão federal de Butner, na Carolina do Norte, após ser condenado, em 2009, pela maior fraude financeira do mundo. O ex-presidente da Nasdaq, a Bolsa de Valores das empresas de tecnologia, foi preso em 2008 depois que os seus dois filhos o entregaram às autoridades e admitiu ser culpado pelo esquema que lesou mais de 35 mil pessoas ao redor do mundo por décadas. Estima-se que a pirâmide financeira gerou prejuízo de US$ 65 bilhões. Entre as vítimas de Madoff, estão o diretor Steven Spielberg, o ator Kevin Bacon e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Elie Weisel.