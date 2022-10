Barco vira na Nigéria e deixa pelo menos 10 mortos e 60 desaparecidos

A embarcação com 85 pessoas a bordo virou em meio a fortes inundações que atingem o país africano

Reprodução/Twitter/@Anambrasocials Pelo menos dez pessoas morreram após um barco virar na Nigéria



Uma tragédia atingiu o Estado de Anambra, no sudeste da Nigéria, neste sábado, 8. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 10 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas após um barco virar. “A embarcação com 85 pessoas a bordo virou em meio a fortes inundações, prendendo os passageiros”, disse Thickman Tanimu, coordenador zonal da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências, em entrevista à “Reuters”. Governador de Anambra, Chukwuma Charles Soludo confirmou, através de comunicado que as vítimas fatais se afogaram. Tanimu ainda informou que 15 pessoas foram resgatas com vida e que alguns dos passageiros ficaram ilhados pelas enchentes, pedindo um outro barco para resgatá-los. Anambra é um dos 29 dos 36 Estados da Nigéria que sofreram fortes inundações este ano. As águas arrastaram casas, plantações e estradas, impactando pelo menos meio milhão de pessoas. Os agricultores dizem que o aumento das águas aumentará os preços dos alimentos em um país onde milhões caíram na pobreza alimentar nos últimos dois anos.

This is the current condition of building material market ogidi, it has been overrun by flood, this is consequent of heavy downpour and poor drainage system in the market pic.twitter.com/PcYMYB0ARt — anambra diaries (@anambra_diaries) October 7, 2022

*Com informações da Reuters