Putin assina decreto e reforça segurança de ponte que liga Rússia à Crimeia

A medida acontece horas depois de uma explosão atingir a infraestrutura e deixar três mortos

Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / AFP Vladimir Putir é o atual presidente da Rússia



Vladimir Putin assinou um decreto neste sábado, 8, em que autoriza o uso do Serviço de Segurança Federal da Rússia (FSB) para reforçar a segurança da ponte que liga o território russo a Crimeia, península que era da Ucrânia e acabou anexada pela Rússia em 2014. A medida acontece horas depois de um atentado atingir a infraestrutura – um caminhão-bomba explodiu, gerou um grande incêndio e deixou três pessoas mortas. De acordo com o Kremlin, o governo não poupará esforços para evitar que qualquer outro atentado aconteça. Algumas partes da gigantesca estrutura rodoviária e ferroviária se despedaçaram e desmoronaram. A área tem quase 20 quilômetros de extensão e é considerada uma das maiores da Europa, além de ser considerado um marco simbólico da anexação russa do antigo território ucraniano. Até o momento, as autoridades russas ainda não sabem se a explosão foi deliberada ou acidental. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky não se identificou como autor do ataque. “Hoje foi um dia bom e de maior sol no território do nosso estado. Infelizmente, estava nublado na Crimeia”, se limitou a dizer o mandatário, em vídeo. O incidente em um momento complexo para a Rússia, após perder mais de 2.500 quilômetros quadrados para os ucranianos.