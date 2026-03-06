Barril de petróleo já ultrapassa os US$ 90 com guerra no Oriente Médio

Alta vem após Donald Trump declarar que vai continuar o conflito até a ‘rendição total’ do Irã

Pixabay Novos ataques atingiram o Irã e o Líbano nesta sexta



Os preços do petróleo aumentaram nesta sexta-feira (6), impulsionados pelos riscos sobre o abastecimento deste hidrocarboneto no Oriente Médio após a promessa de Donald Trump de continuar a guerra até a “rendição total” do Irã.

Às 14h00 GMT (11h00 em Brasília), o barril de Brent, referência internacional de petróleo, subiu 5,33% para 89,96 dólares (R$ 472, na cotação atual), logo após alcançar 90,25 dólares por barril (R$ 473,28), seu nível mais alto desde abril de 2024.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, registrou alta de 8,09% a 87,56 dólares (R$ 459).

Novos ataques atingiram o Irã e o Líbano nesta sexta, no sétimo dia de confrontos no Oriente Médio, enquanto Israel afirmou que pretende intensificar a ofensiva. Em resposta, Teerã declarou ter atingido alvos em Tel-Aviv, ampliando a escalada do conflito na região.

Israel lança ataques aéreos

Israel lançou ataques aéreos contra diversas cidades no sul do Líbano. “Aviões de guerra inimigos realizaram bombardeios noturnos nas cidades de Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana e Majdal Selm”, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) nesta sexta-feira.

As Forças Armadas de Israel também afirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em grande escala em Dahiya, área densamente povoada no sul de Beirute considerada um reduto do Hezbollah. Segundo os militares israelenses, os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando utilizados pelo grupo.

Outro ataque teve como alvo a cidade de Dours, no leste do país.

Irã lança mísseis contra Tel Aviv

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de lançamentos de mísseis contra o centro comercial de Tel Aviv, em Israel, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA. De acordo com o comunicado, o “ataque combinado de mísseis e drones tem como alvo locais no coração” da cidade.

Nesta sexta-feira, diversas explosões foram ouvidas sobre o centro comercial de Tel Aviv, relataram jornalistas da AFP, após militares israelenses informarem a detecção de novos mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense.

“Há pouco tempo, as Forças de Defesa de Israel identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça”, informou o Exército israelense em comunicado.

