Base da OTAN na Alemanha é esvaziada após alerta de ‘ameaça potencial’

Em junho deste ano, o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, disse que os militares identificaram um aumento no padrão de supostos ataques, que podem estar vindo da Rússia

Uma base aérea da OTAN na Alemanha teve que ser evacuada por funcionários militares após os serviços de inteligência locais identificarem uma ‘ameaça potencial’, nesta quinta-feira (22). Apenas agentes que executam serviços essenciais permanecem na unidade. “Todos os funcionários não essenciais da missão foram enviados para casa como medida de precaução”, afirmou a base em um comunicado. O centro de operações em questão fica na cidade de Geilenkirchen, no oeste da Alemanha, e abriga aeronaves de vigilância. Na semana passada, houve uma tentativa de invasão na base de Geilenkirchen, o que resultou em uma varredura completa nas instalações.

Além disso, no mesmo dia, um alerta de ameaça foi emitido para a base de Colônia, a cerca de 90 km de Geilenkirchen, por suspeita de sabotagem no abastecimento de água. Amostras foram coletadas, mas nenhum indício de contaminação foi encontrado. Nos últimos anos, a OTAN vem monitorando uma suposta campanha de atividades hostis da Rússia, incluindo ataques cibernéticos. Em junho deste ano, o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, disse que os militares identificaram um aumento no padrão de ameaças. Segundo ele, isso indicaria que a inteligência russa estava mais ativa. No que diz respeito à suspeita de sabotagem na base de Colônia, os militares alemães deram mais tarde autorização, dizendo que os resultados dos testes mostraram que a água da torneira não estava contaminada. A Rússia tem acusado regularmente a OTAN de ameaçar a sua segurança.

