Após ocupação ucraniana em Kursk, Rússia diz não ser o momento de negociar trégua

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (19) que “não é o momento” para negociar com a Ucrânia em vista de sua ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk, mas insistiu que as condições de Moscou para a resolução do conflito não estão anuladas.”Não, (as condições) não estão anuladas, mas neste momento seria inapropriado iniciar um processo de negociação”, disse o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, ao canal de Telegram “Shot”. O conselheiro ressaltou que, no atual estágio da incursão da Ucrânia em Kursk, a Rússia não irá conversar com as autoridades daquele país.

Ushakov referiu-se assim às condições do presidente russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia, que incluem a retirada das forças de Kiev de quatro regiões anexadas por Moscou em setembro de 2022. Estas condições, expressas no último mês de junho, prevêem também o estabelecimento do status neutro da Ucrânia com sua renúncia aos planos de adesão à Otan.

Em agosto, ao comentar a ofensiva ucraniana em Kursk, que hoje completa duas semanas, Putin reconheceu que um dos seus objetivos é melhorar a posição de Kiev em possíveis negociações com Moscou.

