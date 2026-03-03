Base dos EUA no Catar é atingida por míssil iraniano
Um míssil iraniano atingiu nesta terça-feira (3) a base militar americana de Al Udeid, no Catar, segundo informou o Ministério da Defesa local, no contexto dos ataques de Teerã na região em resposta aos bombardeios americanos e israelenses.
O governo do Catar informou que o Irã lançou dois mísseis contra seu território: “os sistemas de defesa aérea interceptaram com sucesso um dos mísseis, enquanto o segundo atingiu a base catariana de Al Udeid sem causar vítimas”.
A Força Aérea Israelense também lançou uma nova onda de ataques em Teerã nesta terça-feira, informou o Exército do país, marcando o quarto dia de conflito contra o Irã.
“O Exército lançou a nona onda de ataques em Teerã. A Força Aérea iniciou agora uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”, afirmou o Exército em um comunicado.
Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.
Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.
