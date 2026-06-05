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Astronautas deixam temporariamente a ISS durante reparo de vazamentos

Concerto programado foi realizado por astronautas russos

  • Por AFP
  • 05/06/2026 15h50
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NASA/Roscosmos estação espacial internacional The International Space Station as of Oct. 4, 2018 iss056e201225 (Oct. 4, 2018) --- The International Space Station photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking. NASA astronauts Andrew Feustel and Ricky Arnold and Roscosmos cosmonaut Oleg Artemyev executed a fly around of the orbiting laboratory to take pictures of the station before returning home after spending 197 days in space. The station will celebrate the 20th anniversary of the launch of the first element Zarya in November 2018. Credit: NASA/Roscosmos

Astronautas que trabalham na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) se refugiaram brevemente, nesta sexta-feira (5), em uma cápsula acoplada à plataforma, enquanto seus colegas russos realizavam uma operação programada para reparar vazamentos em um módulo, informou a Nasa.

Cinco astronautas entraram brevemente na nave espacial Dragon, acoplada à ISS, como medida de precaução. A cápsula funciona como uma espécie de bote salva-vidas caso seja necessária uma evacuação.

Pouco depois, a Nasa deu sinal verde e os astronautas puderam voltar aos seus postos.

Um porta-voz da Nasa disse à AFP que os cosmonautas da Roscosmos, a agência espacial russa, fizeram medições dos vazamentos e estavam avaliando os dados.

“Com as operações de hoje, eles queriam ser extremamente cautelosos, tomar medidas adicionais de precaução e fazer com que a tripulação seguisse o procedimento de abrigo seguro”, afirmou o porta-voz.

Mais tarde, a porta-voz da Nasa Bethany Stevens informou nas redes sociais que a agência havia instruído os tripulantes que estavam na nave Dragon “a encerrar os procedimentos de abrigo seguro e retornar às operações previstas a bordo da ISS”.

Em um comunicado citado pela imprensa estatal russa, a Roscosmos informou que, durante a pressurização do túnel de transferência conhecido como PrK, foi detectado um vazamento.

“Durante uma inspeção do PrK, os cosmonautas descobriram dois possíveis pontos de vazamento de ar. O primeiro foi selado imediatamente com a aplicação da primeira camada do selante bicomponente Germetall-1. O segundo ponto está localizado na parte cônica do PrK. Os trabalhos de preparação para sua vedação estão em andamento”, informou a agência.

Stevens havia explicado anteriormente na rede X que o túnel “apresenta rachaduras e vazamentos há algum tempo” e que, “após a detecção de novos vazamentos”, a agência espacial russa “decidiu realizar uma operação de reparo mais extensa” nesta sexta-feira.

“A Nasa e a Roscosmos vêm trabalhando para determinar a causa das rachaduras”, acrescentou.

A Nasa e a Roscosmos são duas das principais operadoras da ISS, um laboratório espacial que orbita a cerca de 400 quilômetros da Terra, onde astronautas de diferentes países vivem e trabalham durante meses.

Habitada de forma permanente desde 2000, a ISS já se aproxima do fim de sua vida útil, cujo encerramento está programado para 2030.

Do tamanho de um campo de futebol, a estação é uma das poucas áreas em que a cooperação entre os países ocidentais e a Rússia continua desde que Moscou invadiu a Ucrânia, em 2022.

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