Base militar nos Estados Unidos é atacada por atirador

Cinco soldados ficaram feridos e receberam atendimento inicial no próprio local; autor do crime foi preso e está sob custódia

Reprodução/Guarda Nacional A identidade e a motivação do atirador ainda não foram divulgadas pelas autoridades



Uma base militar do Exército dos Estados Unidos em Fort Stewart, no estado da Geórgia, foi interditada na tarde desta quarta-feira (6) após um ataque a tiros. De acordo com informações da rede de TV norte-americana Fox News, um atirador ativo foi reportado na área da segunda brigada blindada de combate, levando a base a entrar em lockdown. Todos os portões foram fechados e os soldados foram orientados a se abrigar, mantendo portas e janelas trancadas. Equipes médicas foram deslocadas para o local para atender os feridos. O atirador foi detido, encerrando a ameaça imediata. Cinco soldados ficaram feridos e receberam atendimento inicial na própria base, sendo posteriormente transferidos para um hospital da região para cuidados adicionais. Até o momento, não há relatos de mortes e não foi confirmado se houve ameaça à comunidade civil no entorno da brigada militar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O autor do crime foi preso e está sob custódia. A identidade e a motivação do atirador ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Segundo a Fox News, 0 homem seria um sargento do Exército americano. Como medida de segurança, escolas próximas, incluindo três primárias que ficam dentro da base, também foram colocadas em lockdown. A precaução foi estendida aos demais bairros da região. O governador da Geórgia, Brian Kemp, expressou suas condolências através das redes sociais e afirmou estar em contato com as autoridades. Ele também pediu orações pelos afetados pelo incidente.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente Donald Trump já está ciente do ocorrido e o governo acompanha a situação.

Com informações de Eliseu Caetano



*Reportagem produzida com auxílio de IA