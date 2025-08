Incêndio na Califórnia destrói mais de 83 mil acres em cinco dias

Fogo, batizado de ‘Gifford Fire’, já é considerado o maior e mais devastador da temporada de 2025 nos Estados Unidos

Um incêndio florestal de grandes proporções, que atinge a região central da Califórnia há cinco dias, já consumiu mais de 83 mil acres de vegetação, uma área equivalente a mais da metade da cidade do Rio de Janeiro. O fogo, batizado de “Gifford Fire”, é considerado o maior e mais devastador da temporada de 2025 nos Estados Unidos. O incêndio teve início na última sexta-feira (1), dentro da Floresta Nacional de Los Padres, abrangendo os condados de Santa Barbara e San Luis Obispo. As condições climáticas extremas, com vegetação seca, altas temperaturas que podem chegar a 40°C, e ventos fortes, criam um cenário perigoso e favorecem a rápida propagação das chamas.

Até o momento, menos de 10% do incêndio foi contido, indicando que o fogo segue fora de controle e com potencial para causar ainda mais destruição nos próximos dias. As autoridades locais declararam estado de emergência e emitiram ordens de evacuação para diversas comunidades rurais, com mais de 800 propriedades diretamente ameaçadas. Para dificultar o acesso e garantir a segurança, trechos importantes da rodovia estadual 166, que liga o litoral ao interior do estado, foram fechados tanto para moradores quanto para as equipes de resgate.

Uma grande mobilização foi montada para combater o fogo. Mais de 1.900 bombeiros e equipes de emergência estão na linha de frente, contando com o apoio de aeronaves, helicópteros e tratores especializados. A expectativa é de que as condições climáticas adversas, com calor intenso e baixa umidade do ar, continuem a dificultar os trabalhos de contenção nos próximos dias, mantendo a região em alerta máximo.

