BC dos EUA corta taxa de juros em 25 pontos-base, para faixa de 4% a 4,25% ao ano
Esta é a primeira vez que o Federal Reserve reduz a porcentagem neste ano, retomando o ciclo de flexibilização monetária; corte ocorre em meio à forte pressão de Donald Trump
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (17). Esta é a primeira vez que o Fed reduz as taxas de juros neste ano, retomando o ciclo de flexibilização monetária.
O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa em breve, às 15h30 (de Brasília), para comentar a decisão monetária.
Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente o corte dos juros pelo BC norte-americano na sexta reunião de política monetária de 2025.
Fed também corta em 25 pb a taxa sobre compulsórios, a 4,15%, e a taxa de desconto, a 4,25%
Além de reduzir a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base (pb), para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa sobre compulsórios a 4,15% e a taxa de desconto em 4,25% em decisão anunciada nesta quarta-feira, 17.
Segundo o comunicado da instituição, o FOMC disse que a realização de operações compromissadas (repo) overnight permanece com taxa mínima de 4,25% e limite agregado de US$ 500 bilhões.
As operações reversas (reverse repo) overnight serão conduzidas com taxa de 4%, com um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.
Em relação ao balanço patrimonial, o Fed reafirmou que continuará a reduzir sua carteira de ativos. Os resgates de títulos do Tesouro continuarão limitados a US$ 5 bilhões por mês
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
