Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Presidente dos EUA chegou ao Reino Unido na noite desta terça-feira (16); nesta quarta (17), o republicano e sua esposa, Melania, foram recebidos pelo rei Charles III e pela rainha Camilla, no castelo de Windsor

EFE/ Miguel Salvatierra Milhares de pessoas se reuniram no centro de Londres para protestar contra a visita de Estado que Donald Trump iniciou ao Reino Unido



Milhares de pessoas protestaram, nesta quarta-feira (17), em Londres, contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou ao Reino Unido na terça-feira (16) para uma visita oficial de três dias. A manifestação, organizada pelo grupo “Stop Trump” (Parem Trump, em tradução literal), foi vigiada por mais de 1.600 efetivos das forças de segurança, informou a polícia londrina. Alguns cartazes exibidos pelos manifestantes traziam dizeres como “Os migrantes são bem-vindos, Trump não é bem-vindo”, “Não ao racismo, não a Trump” e “Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido”.

Donald Trump aterrissou na noite de terça-feira no aeroporto de Stansted, em Londres, e iniciou, nesta quarta, em Windsor, sua segunda visita de Estado ao Reino Unido. O presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos com grande pompa pelos reis Charles III e Camilla, no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da monarquia, a cerca de 40 km de Londres. Mas a visita de Trump, cuja mãe era escocesa, enfrenta o firme repúdio de parte da sociedade britânica.

“Queremos dar aos britânicos a oportunidade de expressarem seu ódio por Donald Trump, sua política e seu racismo”, disse à AFP Zoe Gardner, da coalizão “Stop Trump”. “Tenho medo da forma como o mundo está sendo invadido por homens realmente maus”, comentou, por sua vez, Jo Williamson, uma manifestante de 58 anos. “Tivemos uma grande manifestação aqui neste fim de semana, muito racista, e queríamos nos expressar”, acrescentou, em alusão a um ato organizado no sábado (13) pela extrema direita, do qual participaram mais de 100.000 pessoas.

