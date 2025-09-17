Jovem Pan > Notícias > Mundo > Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Presidente dos EUA chegou ao Reino Unido na noite desta terça-feira (16); nesta quarta (17), o republicano e sua esposa, Melania, foram recebidos pelo rei Charles III e pela rainha Camilla, no castelo de Windsor

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 13h42
  • BlueSky
EFE/ Miguel Salvatierra Milhares de pessoas se reuniram no centro de Londres para protestar contra a visita de Estado que o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou nesta quarta-feira (17) ao Reino Unido Milhares de pessoas se reuniram no centro de Londres para protestar contra a visita de Estado que Donald Trump iniciou ao Reino Unido

Milhares de pessoas protestaram, nesta quarta-feira (17), em Londres, contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou ao Reino Unido na terça-feira (16) para uma visita oficial de três dias. A manifestação, organizada pelo grupo “Stop Trump” (Parem Trump, em tradução literal), foi vigiada por mais de 1.600 efetivos das forças de segurança, informou a polícia londrina. Alguns cartazes exibidos pelos manifestantes traziam dizeres como “Os migrantes são bem-vindos, Trump não é bem-vindo”, “Não ao racismo, não a Trump” e “Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido”.

Donald Trump aterrissou na noite de terça-feira no aeroporto de Stansted, em Londres, e iniciou, nesta quarta, em Windsor, sua segunda visita de Estado ao Reino Unido. O presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos com grande pompa pelos reis Charles III e Camilla, no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da monarquia, a cerca de 40 km de Londres. Mas a visita de Trump, cuja mãe era escocesa, enfrenta o firme repúdio de parte da sociedade britânica.

“Queremos dar aos britânicos a oportunidade de expressarem seu ódio por Donald Trump, sua política e seu racismo”, disse à AFP Zoe Gardner, da coalizão “Stop Trump”. “Tenho medo da forma como o mundo está sendo invadido por homens realmente maus”, comentou, por sua vez, Jo Williamson, uma manifestante de 58 anos. “Tivemos uma grande manifestação aqui neste fim de semana, muito racista, e queríamos nos expressar”, acrescentou, em alusão a um ato organizado no sábado (13) pela extrema direita, do qual participaram mais de 100.000 pessoas.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

