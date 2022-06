Bebê é encontrada viva 41 anos após pais serem assassinados nos EUA

Desaparecimento de 1980 foi resolvido depois do rastreamento por genealogia

Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas Baby Holly agora tem 42 anos, mora em Oklahoma e tem cinco filhos



O caso da ‘Baby Holly‘ chocou os Estados Unidos na década de 1980. O casal Harold Dean Clouse Jr. e Tina Gail Linn Clouse desapareceram em 1980 enquanto se mudavam da Flórida para o Texas e foram encontrados mortos em um bosque em Houston alguns meses depois. De acordo com as autoridades, Harold espancado, amarrado e amordaçado e Tina foi estrangulada. O casal tinha uma filha que as autoridades chamavam de ‘Baby Holly’ que foi procurada desde o desaparecimento. Neste ano, Holly Marie Clouse, de 42 anos, foi encontrada viva depois de um grupo de investigadores de casos arquivados usarem genealogia para identificar positivamente seus pais. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, fez o anúncio nesta quinta-feira, 9. “Holly foi notificada das identidades de seus pais biológicos e entrou em contato com sua família biológica”, disse Paxton aos repórteres. Os pais adotivos de Holly disseram que ela foi deixada na porta de uma igreja por duas mulheres. Agora ela mora em Oklahoma e tem cinco filhos.