Bebê e quatro crianças são achadas vivas na Amazônia colombiana após queda de avião

No total, foram 17 dias perdidas na selva; três adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, morreram no acidente

Força Aérea colombiana/Handout via Reuters Soldados usaram cães farejadores durante o resgate



Um bebê de 11 meses e quatro crianças sobreviveram a uma queda de avião na Amazônia colombiana. As crianças estavam perdidos desde o dia 1º de maio, quando um avião caiu na selva após, aparentemente, sofrer uma falha mecânica. Foram 17 dias perdidas na mata. O resgate foi confirmado nesta quarta-feira, 17. Tratam-se de três crianças de 13, 9 e 4 anos, além do bebê de 11 meses. “Depois do árduos trabalhos de buscas das nossas Forças Militares, encontramos com vida as quatro crianças que tinham desaparecido após o acidente, ocorrido em 1º de maio entre os departamentos (estados) de Guaviare e Caquetá, no sul do país”, informou o presidente Gustavo Petro pelo Twitter. Três pessoas morreram no acidente. Entre as vítimas, estão o piloto da aeronave e a mãe das quatro crianças, que são da etnia-huitoto. Mais de 100 soldados com cães farejadores participaram do resgate. Os cães seguiram os rastros das crianças na selva. Petro não informou onde elas foram resgatadas.

Os soldados encontraram um abrigo construído de maneira improvisada. Além disso, também foram encontrados tesouras, fitas de cabelo, sapatos, roupas e uma mamadeira. Além disso, também foram avistados frutos florestais com mordidas. O corpo dos adultos foram encontrados entre segunda e terça-feira. As crianças são irmãs e viajavam com a mãe.