Montana se torna o primeiro Estado americano a banir o Tik Tok

O Estado norte-americano de Montana tornou-se o primeiro a proibir a utilização do TikTok. O projeto de lei que previa o banimento do aplicativo foi sancionado nesta quarta-feira, 17, pelo governador Gian Gianforte. Nas redes, o político afirmou que a decisão tem como objetivo “proteger o povo de Montana e suas informações pessoais do Partido Comunista Chinês” já que, na visão do governador, o TikTok é “apenas um aplicativo vinculado a adversários estrangeiros”. “Instruí o Diretor de Informações a proibir qualquer aplicativo que forneça informações ou dados pessoais a adversários estrangeiros da rede estadual”, informou o governador Gianforte. Gerido pela empresa chinesa ByteDance, o TikTok é acusado de ser ligado ao governo chinês e a empresa que controla o app nega as acusações. A regra entrrá em vigor em 1º de janeiro de 2024 e, com a decisão, as lojas de aplicativos como App Store, da Apple; e Play Store, do Google, não mais poderão oferecer o aplicativo TikTok em Montana. Em caso de descumprimento, haverá uma multa de US$ 10 mil – R$ 50 mil na cotação média dos últimos dias. Atualmente, Montana conta com pouco mais de 1 milhão de habitantes e não se sabe a quantidade de norte-americanos presentes no Estado que possuem o aplicativo em seus celulares. No total, o TikTok informa que conta com mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos. Neste ano, o diretor-executivo do aplicativo, Shou Zi Chew, foi interrogado por parlamentares numa sessão de cinco horas que o questionou sobre supostos vínculos da empresa com o Partido Comunista da China.