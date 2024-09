Beirute tem ruas vazias e lojas fechadas após anúncio da morte do líder do Hezbollah

Grupo islâmico confirmou hoje a morte do ex-líder, sem oferecer detalhes, despertando um clima tenso em uma capital que espera para ver que rumo tomarão os confrontos iniciados

EFE/EPA/ABBAS SALMAN Nos últimos dez dias, Israel realizou uma série de ataques sem precedentes contra o Líbano



Várias ruas de Beirute permanecem vazias e muitas lojas fecharam neste sábado (28) depois de o grupo xiita libanês Hezbollah ter anunciado a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, alvo de um bombardeio lançado por Israel na véspera contra os arredores da capital do Líbano. Em alguns locais, apoiadores do falecido líder saíram em pequenas marchas improvisadas entre gritos de “A seu serviço, Sayyed”, em referência ao primeiro nome de Nasrallah, enquanto outros meios de comunicação locais relataram incidentes violentos e tiroteios entre seguidores e detratores do Hezbollah.

Israel afirma ter matado Nasrallah na tarde de sexta-feira (27) em um bombardeio contra o quartel-general do grupo xiita, supostamente localizado sob edifícios residenciais nos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos como Dahye. O Hezbollah confirmou hoje sua morte, sem oferecer detalhes, despertando um clima tenso em uma capital que espera para ver que rumo tomarão os confrontos iniciados há quase um ano entre o movimento libanês e o Estado judeu.

Nos últimos dez dias, Israel realizou uma série de ataques sem precedentes contra o Líbano, incluindo duas ondas de explosões em milhares de dispositivos de comunicação de membros do Hezbollah, uma intensa campanha de bombardeios ainda em curso e o ataque que matou Nasrallah. Mais de mil pessoas morreram no Líbano desde que Israel intensificou seus ataques contra os redutos do grupo xiita no início da semana passada, segundo anunciou neste sábado o governo de Beirute.

