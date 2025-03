Belarus se oferece para organizar negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

Presidente do país, Alexander Lukashenko, convidou os líderes de Moscou, Kiev e também Donald Trump para organizar as conversas

Natalia KOLESNIKOVA / AFP Alexander Lukashenko, presidente do Belarus



As negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia podem ganhar um novo capítulo em Belarus. O presidente do país, Alexander Lukashenko, convidou os líderes de Moscou, Kiev e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para organizar conversas de paz na capital, Minsk. A proposta surge em um momento de escalada das tensões, com a guerra já ultrapassando três anos e deixando centenas de mortos. A iniciativa de Lukashenko, que é um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, levanta questões sobre a imparcialidade do local escolhido para as negociações, dado o histórico de proximidade entre Belarus e Rússia.

O convite de Lukashenko foi divulgado por meio de uma declaração ao blogueiro americano Mario Nawfal e publicada pela agência oficial de notícias Belta. Na declaração, Lukashenko expressou sua disposição em mediar as negociações, afirmando que espera a presença de Trump, Putin e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Minsk. Ele destacou a importância de se chegar a um acordo com a Ucrânia, reconhecendo o apoio significativo que Zelensky possui dentro de seu país. A oferta de Belarus ocorre poucos dias após uma discussão acalorada entre Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, e Zelensky no Salão Oval, que chamou a atenção da mídia internacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A proposta de Belarus também coincide com especulações sobre um possível acordo entre Ucrânia e Estados Unidos, que poderia prolongar o conflito. A situação é complexa e envolve interesses diversos, com a comunidade internacional observando atentamente os desdobramentos. A possibilidade de um cessar-fogo ou de uma continuação da guerra permanece incerta, e a oferta de Lukashenko adiciona um novo elemento ao cenário já turbulento. A comunidade global aguarda para ver se as negociações em Minsk poderão realmente contribuir para a paz na região.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA