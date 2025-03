Saiba como está o trânsito de São Paulo nesta quarta-feira

Previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) era de que 4,4 milhões de carros transitassem entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Artesp alerta que os horários de maior congestionamento devem ocorrer entre 8h e 12h



Milhões de foliões que aproveitaram o Carnaval em diversas cidades do estado de São Paulo estão retornando para casa. Este movimento de volta tem gerado um aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias. A previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) era de que 4,4 milhões de carros transitassem entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. Até a tarde desta terça-feira (4), 2,3 milhões de veículos já haviam passado pelas principais vias, indicando que muitos ainda devem retornar nesta quarta-feira.

A Artesp alerta que os horários de maior congestionamento devem ocorrer entre 8h e 12h. Este é o período em que muitos motoristas tentam voltar cedo para casa, seja para trabalhar ainda hoje ou para se preparar para a retomada das atividades na quinta-feira. Na capital paulista, o trânsito na Avenida 23 de Maio flui com facilidade, apesar do número considerável de veículos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O rodízio municipal de veículos permanece suspenso nesta quarta-feira, mas as restrições para circulação em faixas de ônibus já foram retomadas. A expectativa é que o trânsito volte ao normal na quinta-feira, quando o rodízio de veículos será reativado. A recomendação é que os motoristas dirijam com cautela para garantir a segurança de todos.

Publicado por Luisa Cardoso