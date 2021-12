Bell Hooks, escritora e ativista feminista, morre aos 69 anos nos EUA

Segundo comunicado de familiares, Gloria Jean Watkins estava cercada de amigos e familiares em casa quando faleceu

Divulgação/Acervo familiar Bell Hooks morreu aos 69 anos nos Estados Unidos



A autora norte-americana Bell Hooks morreu nesta quarta-feira, 15, aos 69 anos nos Estados Unidos. De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais pela família da escritora e ativista, ela estava doente e faleceu cercada de familiares e amigos em casa. “A família está honrada com o fato de que Gloria recebeu uma série de prêmios, honrarias e fama internacional pelo trabalho dela como poeta, autora, feminista, professora, crítica cultural e ativista social. Temos orgulho em chamá-la de irmã, amiga, confidente e influenciadora”, afirmou comunicado dos familiares de Hooks, cujo nome de batismo era Gloria Jean Watkins. Os familiares da artista também pediram que aqueles que quisessem fazer qualquer doação em memória dela contatassem o Museu do condado de Hopkinsville, onde ela nasceu, ou o Conselho Literário do Condado de Christian, entidades que promovem ações de leitura a populações carentes no estado de Kentucky.

Hooks nasceu em 1952 na cidade de Hopkinsville e era a irmã do meio de uma família de sete filhos. Ela publicou o primeiro livro da carreira, uma série de poemas intitulada “And There We Wept”, em 1978 e desde então já escreveu mais de 40 obras em 15 línguas diferentes. Nas redes sociais, artistas e acadêmicos do mundo prestaram homenagens à autora. “Bell Hooks nos deixou hoje. Ela foi uma pensadora, escritora e intelectual que nos mostrou a importância dos afetos e de olhar para nosso mundo com olhar crítico”, afirmou a vereadora Erika Hilton. “Bell Hooks nos deixou hoje. Ela foi uma pensadora, escritora e intelectual que nos mostrou a importância dos afetos e de olhar para nosso mundo com olhar crítico”, disse a ex-presidenciável Manuela D’Ávila.