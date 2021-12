Elon Musk é eleito ‘personalidade do ano’ da revista Time

Bilionário de 50 anos foi escolhido como pessoa de destaque um ano após Joe Biden e Kamala Harris estamparem capa da publicação

Frederic J. BROWN / AFP Elon Musk foi eleito personalidade do ano pela revista Time



Dono da Tesla e da SpaceX e homem mais rico do mundo, Elon Musk, de 50 anos, foi escolhido pela revista Time como personalidade do ano de 2021. Na entrevista de anúncio da escolha, feita em uma das instalações do SpaceX no Texas e divulgada pela Time nesta segunda-feira, 13, o bilionário é chamado de “controverso” e seus planos de construir uma “Arca de Noé futurista” são destacados. Apesar de ser a pessoa mais rica do mundo, Musk afirmou que há outras pessoas com poderes que os tornam “mais ricos” do que ele, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin. “Eu não consigo invadir países ou coisas do tipo”, disse. Ele também falou sobre igualdade salarial, livre mercado e sobre seus polêmicos tweets que são frequentemente destacados pela imprensa internacional. “Às vezes eu dou um tiro no pé. É óbvio que as minhas publicações são humorísticas e eu acho elas engraçadas, mas poucas pessoas também acham isso engraçado”, afirmou. Em uma das suas polêmicas mais recentes, Musk afirmou que “continuava esquecendo” que Bernie Sanders, democrata dos EUA, não tinha morrido.

A eleição de Musk como personalidade do ano por parte da revista Time ocorre quase uma semana após o presidente Jair Bolsonaro ser escolhido por voto popular como personalidade de 2021 pela mesma revista. Na ocasião, ele recebeu quase 25% dos 9 milhões de votos dados pela internet. A escolha de Musk ocorre um ano após a mesma revista colocar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente do país, Kamala Harris, no cargo de personalidade do ano. Em outras edições, a revista já escolheu o grupo de mulheres que denunciou abusos e levou ao mundo o movimento #MeToo; Barack Obama, o Papa Francisco e a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel.