‘Bem-vindos ao lar’: Nasa divulga vídeo inédito do resgate dos astronautas da missão Artemis II; veja

A jornada até à órbita da Lua teve seu início no dia 1º de abril e foi considerada um sucesso após a volta dos astronautas no último dia 10

HANDOUT / NASA TV / AFP Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen



A Nasa divulgou nesta terça-feira (14) um vídeo que mostra a equipe de resgate entrando para retirar os quatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Missão Artemis II de dentro da cápsula após amerissarem na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (10) depois de quase 10 dias no espaço.

No vídeo, um dos agentes de resgate abre o módulo da espaçonave Orion por fora e comemora “bem-vindos ao lar”, diz. Em seguida, ele entra na cápsula e cumprimenta os quatro tripulantes que estão, aparentemente bem, e sentados à espera do momento em que poderão sair dali.

A Missão Artemis II teve seu início no dia 1º de abril, quando a Orion foi lançada na Flórida, nos Estados Unidos. Os astronautas fizeram história como os voaram mais longe da Terra. A equipe bateu o recorde anterior de 400.171 km, estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. A missão superou em mais de 6.600 km a marca anterior, alcançando 406.778 km de distância.

Os quatro astronautas também foram os primeiros a conhecerem o lado oculto da Lua e darem a volta completa no satélite natural da Terra.

Veja o vídeo