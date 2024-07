Beryl toca terra na costa do Texas (EUA) como furacão de categoria 1

Expectativa é que o centro da tempestade passe sobre o leste do Texas nesta segunda-feira, depois ao longo do vale do Mississippi na terça-feira e sobre o vale de Ohio na quarta-feira

EFE/EPA/CARLOS RAMIREZ Fenômeno começou no México e atingiu regiões turísticas



O núcleo de Beryl tocou terra nesta segunda-feira como um furacão de categoria 1 perto de Matagorda (Texas, Estados Unidos) e ameaça com ventos fortes, uma tempestade “perigosa” e inundações repentinas, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Beryl, o primeiro furacão a atingir a costa dos EUA nesta temporada, tinha ventos máximos sustentados de 130 quilômetros por hora quando chegou à costa, detalhou o NHC, com sede em Miami. A expectativa é que o centro da tempestade passe sobre o leste do Texas nesta segunda-feira, depois ao longo do vale do Mississippi na terça-feira e sobre o vale de Ohio na quarta-feira. O ciclone está 65 quilômetros a sudoeste de Houston e 70 quilômetros ao norte-nordeste de Matagorda, onde atingiu a costa hoje cedo. O primeiro furacão da temporada do Atlântico reduziu os seus ventos máximos sustentados quando atingiu a costa a 120 quilômetros por hora, mas continua a ser um furacão, de acordo com o boletim mais recente do NHC.

Espera-se um enfraquecimento contínuo à medida que seu centro se move para o interior, sendo rebaixado para uma tempestade tropical ainda hoje e para uma depressão tropical na terça-feira.

Antes de chegar aos Estados Unidos, Beryl atingiu há uma semana a categoria mais alta da escala Saffir-Simpson, 5, no Caribe, onde causou mortes e destruição, enquanto na manhã de sexta-feira chegou em Tulum, no México.

Na atual temporada de furacões na bacia do Atlântico, que começou em 1º de junho, três tempestades tropicais com nome se formaram até agora: Alberto, Beryl e Chris.

O Atlântico terá este ano uma temporada de furacões bem acima da média, com possibilidade de até 13 furacões, dos quais até sete podem ser de maior envergadura, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

A previsão adverte que durante este ano poderão se formar um total de entre 17 e 25 tempestades, ou seja, com ventos máximos sustentados acima dos 62 quilômetros por hora.

*Com informações da EFE

publicado por Tamyres Sbrile