Eleições nos EUA: Biden acusa Trump de ter provocado mortes evitáveis

Trump reconheceu que minimizou intencionalmente a gravidade da Covid-19 nos discursos pronunciados em fevereiro e março

EFE Joe Biden é o candidato à presidência pelo Partido Democrata



A campanha do candidato presidencial democrata, Joe Biden, acusou nesta quinta-feira, 10, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter provocado “uma insuperável perda de vidas evitável”, após o mandatário ter admitido que minimizou a gravidade da Covid-19 em fevereiro e março, embora já soubesse que a doença é mortal. A equipe do ex-vice-presidente organizou nesta quinta-feira uma conferência com jornalistas que contou com a participação de Kristin Urquiza, mulher que perdeu o pai por Covid-19 e que compareceu à Convenção Nacional Democrata em agosto, e o senador por Ohio Sherrod Brown. “Se Donald Trump tivesse dito publicamente ao povo americano o que disse a Bob Woodward no privado, milhares de vidas seriam salvas, incluindo a do meu pai. Quantas famílias sentem falta de seus entes feridos devido ao fracasso de Trump?” questionou Urquiza.

Trump reconheceu na quarta-feira passada que minimizou intencionalmente a gravidade da doença nos discursos pronunciados em fevereiro e março. Segundo o presidente, o objetivo foi conter o pânico e evitar a histeria no mercado. A fala de Trump veio após a divulgação de alguns trechos de conversas entre o presidente e o jornalista Bob Woodward – que escreveu um novo livro sobre o mandatário – nos quais o republicano fala sobre a gestão da pandemia nos EUA, um tema central na campanha para as eleições do dia 3 de novembro.

Na opinião de Urquiza, está clara “a traição” de Trump ao pai e ao país: “As mentiras do presidente são inegáveis e imperdoáveis. Meu pai confiava no presidente e, claro, não entrou em pânico, mas morreu”, exclamou. O pai de Urquiza, que morreu no fim de junho, após lutar contra a Covid-19 durante três semanas, era apoiador de Donald Trump. O caso ficou conhecido após a filha escrever um obituário que viralizou nas redes sociais, no qual culpava “o descuido dos políticos” pela morte do pai. Brown declarou que é impossível explicar o silêncio dos congressistas republicanos diante das revelações de Woodward. “Não consigo explicar a falta de coragem dos meus colegas. Penso que a história vai ficar ruim para aqueles que não estão dispostos a enfrentá-lo (Trump) em nada. É preciso perturbar as suas crenças e seus valores conservadores”, comentou.

Na opinião de Brown, o que se ouve nas gravações feitas por Woodward é “a definição de falso populismo de Donald Trump”. “Ele engana os americanos sobre os perigos do coronavírus, enquanto que, à porta fechada, diz a verdade. Foi avisado sobre este vírus, mas não fez nada”, lamentou o senador. Em mensagem publicada no Twitter, Biden disse que Trump criou um desastre durante a gestão da pandemia. “Donald Trump não quis dizer a verdade e criar pânico. Portanto, ele não fez nada e criou um desastre”, tuitou o candidato democrata.

*Com informações da Agência EFE