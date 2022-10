Biden adverte que Rússia cometerá erro grave se usar armamento nuclear

Kremlin acusou a Ucrânia de planejar utilizar ‘bomba suja’ em seu próprio território para causar comoção internacional, mas países ocidentais veem a questão como pretexto de Putin para realizar uma escalada militar

REUTERS/Kevin Lamarque Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 25, que a Rússia cometerá “um erro incrivelmente grave” se decidir utilizar armas nucleares táticas na guerra contra a Ucrânia.”A Rússia estaria cometendo um erro incrivelmente grave ao utilizar armas nucleares táticas”, disse o mandatário à imprensa. O governo russo denunciou a possibilidade de a Ucrânia utilizar uma “bomba suja” no seu próprio território para culpar a Rússia pela utilização de armas de destruição em massa e gerar uma resposta dura do Ocidente, uma acusação que Kiev rejeitou e que Paris, Washington e Londres veem como um “pretexto para uma escalada militar russa”. Ainda assim, questionado sobre essa possibilidade, o democrata disse não poder assegurar que se trata de uma operação encoberta elaborada para parecer que foi realizada por outro. “Não garanto que seja uma operação de bandeira falsa, ainda não, mas seria um grande erro”, concluiu. Também conhecida como arma radiológica, bomba suja é um explosivo convencional, como a dinamite, enriquecido com material radioativo que se propaga quando explode, seguindo uma doutrina de utilização semelhante à das armas químicas. Apesar de conterem elementos radioativos, as bombas sujas não são armas atômicas.

*Com informações da EFE