Homem mais sujo do mundo morre no Irã após tomar primeiro banho em mais de meio século

Amou Haji, 94 anos, temia que limpeza pudesse deixá-lo doente, mas foi convencidos por moradores do vilarajo de Dejgah a se limpar

AFP Homem mais sujo do mundo tinha medo de tomar banho e fica doente



O iraniano Amou Haji, conhecido como o homem mais sujo do mundo, morreu no último domingo, 23, aos 94 anos, informou a imprensa local nesta terça-feira, 25. Amou Haji, que não tomou banho durante mais de meio século, por medo e ficar doente, morava no vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irã), informou a agência de notícias Irna. Segundo eles, o homem era solteiro e, meses antes da fatalidade acontecer, moradores da região o convenceram a tomar o primeiro banho em anos. De acordo com os moradores do vilarejo, o homem passou por contratempos emocionais na juventude que fizeram com que ele se recusasse a tomar banho. Sua história despertou tanto interesse, que no em 2013, foi lançado um documentário curta-metragem sobre sua vida. O projeto foi denominado “A Estranha Vida de Amou Haji”, segundo a imprensa iraniana. Durante sua vida, ele estava sempre coberto de fuligem e se alimentava de animais mortos e fumava cachimbo com excrementos de animais, segundo uma reportagem do Tehran Times.