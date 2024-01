Biden afirma que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan

Ilha asiática elegeu neste sábado o atual vice Lai Ching-te, que tem postura anti-China; americanos temem estremecimento da relação com Pequim

CHRIS KLEPONIS /EFE/EPA Joe Biden acena ao sair da Casa Branca em Washington DC, a caminho de Camp David, onde passará o fim de semana



Em uma declaração feita neste sábado, 13, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro que seu país não apoia a independência de Taiwan. A afirmação foi feita após o anúncio do resultado da eleição presidencial na ilha, que é considerada pela China como parte de seu território. Durante uma entrevista coletiva, Biden foi questionado sobre a posição de Washington em relação a Taiwan, onde o vice-presidente pró-independência Lai Ching-te saiu vitorioso. O presidente americano respondeu de forma direta: “Não apoiamos a independência”. Os americanos tomam cuidado para não estremecerem a relação com Pequim.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lai Ching-te, atual vice-presidente de Taiwan, foi eleito presidente da ilha asiática neste sábado, 13. Ele irá governar pelos próximos quatro anos, mantendo o Partido Democrático Progressista (DPP) no poder após os dois mandatos da atual presidente Tsai Ing-wen. Durante a campanha eleitoral, Ching-te prometeu fortalecer os laços com os EUA para melhorar a estratégia de defesa de Taiwan diante das ameaças da China. Ele assumirá o cargo em maio, estendendo o governo de oito anos de seu partido para um terceiro mandato. Hou Yu-ih, candidato do Partido Nacionalista, chamado de Kuomintang, reconheceu a vitória do oponente.