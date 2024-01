Hora H do Agro repercute eleição em Taiwan, ataques no Mar Vermelho e o fenômeno El Niño

Programa também abordou os protestos do agro alemão contra o governo local e os destaques da CES 2024, maior feira de tecnologia do mundo

RITCHIE B. TONGO/EFE/EPA Apoiadores do candidato presidencial Hou Yu-ih assistem aos resultados iniciais da contagem de votos durante as eleições de Taiwan



O programa Hora H do Agro destacou neste sábado, 13, a eleição presidencial que acontece em Taiwan. A ilha ganhou destaque na geopolítica por gerar uma escalada das tensões entre Estados Unidos e China. Enquanto os chineses querem reunificar Taiwan, os americanos tentam aumentar a influência naquela área. A depender do resultado da disputa, especialistas afirmam que a relação China-EUA pode piorar. Também estiveram em análise os protestos de agricultores da Alemanha, que ocorreram em diversos dias da semana. O setor agrícola do país é contra um projeto do governo para reduzir gradualmente os subsídios ao diesel, combustível utilizado em operações nas lavouras.

Ainda no cenário internacional, o ataque do grupo rebelde Houthi a navios no Mar Vermelho está ganhando destaque pelos impactos que tem causado no transporte marítimo global. Embarcações estão evitando passar pelo Canal de Suez, importante via logística mundial. Como consequência, o petróleo registrou altas de até 4% na sexta-feira, e o frete entre Ásia-Europa já subiu 170%. Outros temas abordados no programa foram a atualização da agência climática dos EUA sobre o fenômeno El Niño e os destaques da CES 2024, maior feira de tecnologia do mundo, que aconteceu em Las Vegas. Confira!

Contra o governo, agro faz greve de uma semana na Alemanha

A semana foi marcada por protestos de agricultores na Alemanha. Produtores rurais de diversas regiões do país bloquearam rodovias durante dias em manifestação contra um projeto do governo para cortar os subsídios ao diesel utilizado nas operações agrícolas. Ao programa Hora H do Agro deste sábado, 13, o coordenador do observatório do laboratório de bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, analisa que há uma mudança na condução do Ministério da Agricultura do país, que começa a abarcar uma agenda mais alinhada com os interesses de eleitores de classe média e alta de partidos verdes. Confira a análise e entenda o paralelo com o Brasil.

Eleição em Taiwan será primeira ‘prova de fogo’ da geopolítica em 2024

Neste sábado, os eleitores de Taiwan se preparam para ir às urnas para decidir quem será o novo presidente. O tema possui alta relevância para a geopolítica já que uma mudança na presidência da ilha pode influenciar as relações entre Estados Unidos e China. O programa Hora H do Agro deste sábado, 13, destacou que, às vésperas da decisão, a ilha afirmou que detectou balões chineses no Estreito de Taiwan. Já o presidente americano, Joe Biden, afirmou que, após o resultado da disputa, irá enviar uma delegação de alto nível a Taiwan. Confira a análise de Alexandre Coelho, doutor em relações internacionais pela USP e especialista do Observa China, sobre os efeitos no xadrez da geopolítica e no agro!

Ataques de grupo rebelde no Mar Vermelho faz frete disparar 170%

Os ataques de um grupo do Iêmen chamado Houthi a navios na região do Mar Vermelho têm chamado a atenção do mundo. Isso porque a situação está causando sérios problemas no transporte marítimo global. As ações do grupo acontecem desde novembro de 2023 e é motivada pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza O Hora H do Agro destaca a importância da região do Mar Vermelho, pois dá acesso ao Canal de Suez, local onde trafegam cerca de 40% dos produtos comercializados entre Ásia e Europa. A especialista em comércio exterior, Karina Dalmás, revela que navios estão tendo que contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança, o que aumenta a rota das embarcações em cerca de três semanas. Ela também alerta para o aumento no preço dos fretes e possível falta de contêineres, o que poderá gerar impactos nas cadeias globais de abastecimento.

2024 será marcado por El Niño e La Niña; entenda

Nesta semana, a Agência Climática dos Estados Unidos (NOAA) fez a primeira projeção para o fenômeno El Niño, que tem gerado efeitos extremos no clima do Brasil. A expectativa dos especialistas é que o fenômeno continue nos próximos meses e, a partir de abril, entre em um período de neutralidade climática. O programa deste sábado revelou ainda que o pico do El Niño continua neste início de janeiro, mas perde intensidade daqui para a frente. Apesar disso, os efeitos seguirão sendo sentidos. Enquanto isso, há uma perspectiva de que ainda neste ano haverá também a incidência do fenômeno La Niña. Confira a análise e previsão do tempo feita por Alencar Junior Zanon, professor da Universidade de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia.

Maior feira tech do mundo revela tendências para o agro em 2024

Aconteceu nesta semana, em Las Vegas, a CES 2024, maior evento de tecnologia do mundo. A feira é internacionalmente conhecida já que é lá que empresas revelam os mais recentes produtos e destacam as principais tendências para os próximos anos. O programa Hora H do Agro deste sábado, 13, destacou algumas das tecnologias encontradas na feira. Confira!