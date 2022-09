Biden alerta moradores da Flórida sobre perigo do furacão Ian

Com emergência declarada, o estado americano enfrenta a chegada do fenômeno natural nesta quarta-feira, 28

EFE/EPA/BANDAR ALJALOUD Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden alerta sobre perigos do furacão Ian



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou, nesta quarta-feira, 28, os moradores da Flórida sobre o perigo do furacão Ian. Com emergência declarada, o estado americano enfrenta a chegada do furacão, de categoria 2 (de um máximo de 5 na escala Saffir-Simpson) e que deve ganhar grande proporção antes de alcançar a parte central da costa oeste do estado nesta semana. Se as previsões se confirmarem, os ventos de Ian atingirão a categoria 4 nesta quarta-feira, 28, quando sobrevoa as águas quentes do Golfo do México, depois de ter tocado o solo em Cuba. Na quinta-feira, 29, com ventos de categoria 3, afetará a baía de Tampa, e na sexta-feira, 30, com categoria 1, tocará a terra mais ao norte na Flórida. A mensagem das autoridades para os residentes na Flórida é clara: não estejam despreparados. O presidente Joe Biden orientou os moradores da Flórida a ouvirem as autoridades enquanto o furação avança. “Esta tempestade é incrivelmente perigosa, para dizer o óbvio. É uma ameaça à vida. Você deve obedecer a todos os avisos e instruções dos funcionários de emergência. Não tome nada como garantido. Use o julgamento deles, não o seu. Evacuar quando ordenado. Esteja preparado. Os avisos de tempestade são reais, os avisos de evacuação são reais, o perigo é real”, afirmou durante Conferência da Casa Branca sobre Fome, Nutrição e Saúde. Ele ainda disse que o governo dará todo respaldo, após a passagem do furacão, aos moradores que precisarem. “E quando a tempestade passar, o governo federal estará lá para ajudá-lo a se recuperar. Estaremos lá para ajudá-lo a limpar e reconstruir e colocar a Flórida em movimento novamente. E estaremos lá a cada passo do caminho. Esse é meu compromisso absoluto com o povo do estado da Flórida”, completou.