Furacão Ian chega na Flórida e deixa Estado em situação catastrófica

Ventos de 240 km/h, ondas gigantes e inundações foram registrados pelo Centro Nacional de Furacões (NHC)

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Furacão Ian chega a Flórida com categoria 4



Descrito como “extremadamente perigoso” o furacão Ian chegou à Flórida por volta das 15H05 locais (16h05 em Brasília), com ventos de até 240 km/h e atingiu a ilha de Cayo Costa, segundo o NHC. Sua passagem recente já deixou o estado em situação catastrófica. Ventos fortes, ondas gigantes e inundações foram registrados Centro Nacional de Furacões (NHC). É iminente o impacto do ciclone de categoria 4 na costa oeste deste estado do sudeste dos Estados Unidos. A zona de impacto foi mais ao norte, na Baía de Tampa. De acordo com o PowerOutage.us, que agrega dados de concessionárias de todo o estado, mais de 800 mil pessoas estão sem energia. Uma ordem de evacuação foi emitida pela manhã para uma dúzia de condados costeiros da Flórida, com uma recomendação de evacuação voluntária para várias outras cidades, de acordo com os serviços de emergência. O governador Ron DeSantis, declarou estado de emergência em dezenas de condados. “Este vai ser um dia desagradável, dois dias”, disse. O Pentágono mobilizou 3.200 guardas nacionais e outros 1.800 soldados estão a caminho. Autoridades de vários municípios distribuíram sacos de areia para ajudar os moradores a proteger suas casas. O quarto furacão de 2022 na bacia do Atlântico formou-se no último fim de semana no Caribe central, passando pela Jamaica, Ilhas Cayman e Cuba antes de entrar no Golfo do México ontem. Segundo o NHC o Ian mudará de rumo para o norte amanhã. Nesse mesmo dia à tarde, emergirá no Atlântico.