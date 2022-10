Biden anuncia perdão a condenados por posse de maconha nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu nesta quinta-feira, 6, perdão a todos os condenados por posse de maconha sob a lei federal. Essa era uma das promessas de campanha do democrata, antes de ser eleito em 2019. O motivo, segundo ele, é que todas essas pessoas possam ter problemas, futuramente, com oportunidades de emprego e educação. Biden pediu para que os governadores americanos adotem a medida. “Milhares de pessoas condenadas por porte de maconha podem ter oportunidades de emprego e de educação negadas”, iniciou. “Ninguém deveria estar preso apenas por usar ou possuir maconha”, acrescentou. A medida vai inocentar aproximadamente 6,5 mil pessoas que foram condenadas por acusações federais de porte simples de maconha entre 1992 e 2021, além de milhares de pessoas que foram condenadas por porte no Distrito de Columbia. O presidente dos EUA ainda comentou que os dispositivos sobre porte de maconha serão revisados na lei americana. O objetivo é tirar a maconha da lista de substâncias mais perigosas. “Muitas vidas foram tiradas por causa da nossa abordagem fracassada. É hora de corrigirmos esses erros”, completou.

Sending people to jail for possessing marijuana has upended too many lives – for conduct that is legal in many states. That’s before you address the clear racial disparities around prosecution and conviction. Today, we begin to right these wrongs.

— President Biden (@POTUS) October 6, 2022