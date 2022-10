‘Quem é Tebet?’, questiona Bolsonaro após apoio da senadora a Lula

Terceira colocada nas eleições presidenciais com quase 5 milhões de votos realizou um pronunciamento onde oficializou que votará no petista; segundo turno ocorre no dia 30 de outubro

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) disputará o segundo turno das eleições presidenciais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com jornalistas na tarde desta quinta-feira, 6, e foi perguntado sobre a manifestação de apoio da candidata derrotada nas eleições presidenciais Simone Tebet (MDB) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua resposta, o mandatário reagiu com desdém e disse: “Não sei, quem é Tebet? Ah, sim. Decisão dela’. Atualmente, a emedebista exerce o cargo de senadora e, por ter disputado o principal cargo do poder Executivo, Simone não tentou a reeleição e seu mandato terá fim em fevereiro do próximo ano. Em terceiro lugar na corrida ao Planalto, a parlamentar obteve quase 5 milhões de votos e foi a candidata do MDB mais votada na história do partido desde a redemocratização, com 4,16% dos votos válidos. Embora seu partido tenha optado pela neutralidade, a política do Mato Grosso do Sul afirmou que “não cabe a omissão da neutralidade” neste segundo turno. Jornalistas também questionaram Bolsonaro sobre um possível apoio do ex-presidente Michel Temer (MDB) e o mandatário disse que “há previsão de conversar com ele nos próximos dias”. Candidato à reeleição, Bolsonaro ressaltou nunca ter tido problemas com Temer e que não enxergou, nos últimos dias, “nenhum sinal de rompimento por parte dele”.