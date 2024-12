Biden assina projeto de lei de gastos e evita paralisação no governo americano

Aprovação ocorreu apesar da pressão do presidente eleito Donald Trump e de seu aliado Elon Musk, que conseguiram derrubar na quinta-feira (19) uma outra versão da proposta de financiamento

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Projeto de lei foi aprovado com urgência pelo Senado norte-americano na madrugada de sexta-feira (20) para sábado, por 85 votos a 11



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou neste sábado (21) o projeto de lei H.R. 10545, evitando uma paralisação das atividades do governo. A medida dispõe sobre as dotações orçamentárias para o ano fiscal de agências federais até 14 de março de 2025, dando continuidade a projetos e atividades do Governo Federal, além de prever financiamento de desastres e assistência econômica para os agricultores, disse a Casa Branca em comunicado. De acordo com a nota, a sanção também estende a Lei de Melhoria da Agricultura de 2018 e prorroga “várias” disposições que estão prestes a expirar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O projeto de lei foi aprovado com urgência pelo Senado norte-americano na madrugada de sexta-feira (20) para sábado, por 85 votos a 11, logo após o prazo para o início de um shutdown. Mais cedo, a Câmara tinha aprovado o novo projeto de lei com 366 votos a favor e 34 contra. A aprovação ocorreu apesar da pressão do presidente eleito Donald Trump e de seu aliado Elon Musk, que conseguiram derrubar na quinta-feira (19) uma outra versão da proposta de financiamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes