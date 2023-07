Biden avalia enviar à Ucrânia mísseis de longo alcance

Armas são pedidas por Kiev para reforçar a sua contraofensiva contra a Rússia

Brendan SMIALOWSKI / AFP Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avalia autorizar a entrega à Ucrânia de mísseis ATACMS de longo alcance



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 12, que avalia autorizar a entrega à Ucrânia de mísseis ATACMS de longo alcance. O pedido vem de Kiev para reforçar a sua contraofensiva contra a Rússia. Questionado sobre se estava a considerando o envio de tais armas, Biden disse que “eles (ucranianos) já têm o equivalente aos ATACMS (mísseis táticos)”. “O que mais precisamos é de projéteis de artilharia, que estão em falta. Estamos trabalhando nisso”, acrescentou antes de embarcar no avião Air Force One, a caminho da Finlândia, após participar na cúpula da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), na Lituânia. Biden comentou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estava, no entanto, “muito satisfeito” com o apoio dado ao seu país diante da agressão russa. A Otan não definiu um calendário específico para a integração da Ucrânia à Aliança Atlântica, mas Biden e os outros líderes do G7 assinaram uma declaração em que se comprometem a garantir a segurança do país a longo prazo. O presidente dos EUA disse aos jornalistas que não acredita que a eventual adesão da Ucrânia aconteça antes do fim da guerra, que começou em fevereiro de 2022. Zelensky havia dito nesta quarta-feira que pretendia pedir a Biden que enviasse à Ucrânia os mísseis de longo alcance durante o seu encontro à margem da cúpula da Otan, em Vilnius. Ao longo da cúpula, que terminou nesta quarta, a França anunciou o envio de mísseis de longo alcance SCALP. Os ATACMS têm um alcance de cerca de 190 milhas (cerca de 300 quilômetros), cerca de 40 milhas a mais do que os mísseis franceses e os britânicos Storm Shadow, que também são de longo alcance e foram autorizados pelo Reino Unido em maio. Os Estados Unidos já enviaram foguetes Himars para a Ucrânia, mas o seu alcance é de cerca de 80 quilômetros.

*Com informações da EFE.