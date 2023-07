Tarcísio quer projeto de escolas cívico-militares próprio em SP após fim do programa nacional

Governador ressaltou que modelo é importante para ‘transmitir valores corretos aos jovens’

Celio Messias / Governo do Estado de SP Governador disse que foi aluno de escola militar e modelo é importante para os jovens



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou na noite desta quarta-feira, 12, que aumentará o programa de escolas cívico-militares no Estado e criará um programa próprio após o Ministério da Educação anunciar o fim do programa nacional. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer extinguir o projeto de seu antecessor, Jair Bolsonaro, até o fim do ano letivo. Em suas redes sociais, Tarcísio alegou que as escolas cívico-militares são importantes para “transmitir valores corretos para os jovens” e irá editar um decreto para a educação estadual. De acordo com dados do MEC, há 13 unidades em todo o Estado de São Paulo, e no Brasil são cerca de 200. O projeto foi lançado em 2019 e representa aproximadamente 0,1% das escolas do país.