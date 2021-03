Biden critica suspensão do uso de máscaras: ‘Pensamento Neandertal’

Os governadores do Texas e do Mississipi revogaram a obrigatoriedade das proteções faciais devido à queda nos casos de Covid-19 e ao avanço na campanha de vacinação

EFE/Yuri Gripas O presidente Joe Biden defendeu que o uso de máscaras, assim como o distanciamento social e a higiene, são fundamentais no combate à Covid-19



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez duras críticas às decisões do Texas e do Mississipi de suspender o uso obrigatório de máscaras como forma de proteção contra o novo coronavírus. “Conseguimos avançar tudo para que até o final de maio haja o suficiente para que todo norte-americano adulto possa receber uma dose de vacina. A última coisa que precisamos é o pensamento Neanderthal que, enquanto isso, diz: ‘Tudo bem, tirem suas máscaras'”, disse aos repórteres presentes na Casa Branca nesta quarta-feira, 3. O democrata utilizou a palavra “vital” pelo menos quatro vezes para ressaltar que é importante que os líderes estatais sigam as recomendações dos cientistas, tais como lavar as mãos, usar máscara facial e manter o distanciamento social. “Eu acho que é um grande erro. Espero que todos percebam agora que essas máscaras fazem a diferença”, concluiu.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, criticou a forma como o governo anterior, liderado por Donald Trump, combateu o coronavírus. “O país inteiro paga o preço por líderes políticos que ignoraram a ciência quando se trata da pandemia”, afirmou ao ser perguntada sobre a situação de Texas e Mississippi. Os governadores Greg Abbott e Tate Reeves justificaram a decisão de suspender a obrigatoriedade do uso de proteção facila pela queda no número de casos e internações por Covid-19 e pelo ritmo das vacinações contra a doença, que eles consideram bom.

*Com informações da EFE