Saiba onde tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo

De acordo com a prefeitura, é preferível que as pessoas tomem a segunda dose no mesmo local onde receberam a primeira aplicação; entretanto, é possível receber a segunda dose em outra unidade

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo começou a vacinar idosos entre 77 e 79 anos nesta quarta-feira



Em meio ao auge da pandemia de Covid-19, a campanha de vacinação da população segue acontecendo com a vacina da Universidade de Oxford, produzida em parceria com a AstraZeneca, e a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Nesta quarta-feira, 3, a prefeitura da cidade de São Paulo iniciou a imunização de idosos com idade entre 77 e 79 anos. Neste momento, além de disponibilizar a primeira dose da vacina para uma parcela da população, as autoridades de saúde estão realizando a aplicação da segunda dose. Segundo a prefeitura, qualquer pessoa que já foi imunizada com a primeira dose pode ir para a segunda aplicação, basta seguir as datas e orientações estabelecidas na carteirinha recebida na aplicação da primeira dose. No caso da Coronavac, a aplicação deve ocorrer 21 dias após a primeira dose. No caso da vacina de Oxford, a data é de 12 semanas após a primeira aplicação. Documentos instrutivos das autoridades de saúde também detalham a ordem de prioridade para vacinação. Para ler o documento, clique aqui.

Ainda de acordo com a prefeitura, é preferível que as pessoas tomem a segunda dose no mesmo local onde receberam a primeira aplicação. Apesar disso, é possível receber a segunda dose em outra unidade, uma vez que, ao chegar no local, os aplicadores analisarão a vacina que foi aplicada originalmente para ministrar a segunda dose. Em casos de drive-thrus que tiverem suas atividades suspensas, a pessoa deve se dirigir ao ponto de vacinação, seja outro drive-thru ou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com a carteirinha para obter a segunda dose. De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os drive-thrus instalados e as 468 UBSs da cidade de São Paulo estão preparados para a aplicação da segunda dose do imunizante. Para verificar os endereços das UBSs, clique aqui. Enquanto o drive-thru do Pacaembu teve suas atividades suspensas na quarta,3, três novos drive-thrus entram em funcionamento nesta quinta, 4, sendo localizados no Parque-Villa Lobos, no Clube Atlético Monte Líbano e na Subprefeitura do M’Boi Mirim. Na sexta, 5, o drive-thru no Club Athletico Paulistano começa a operar também. Confira endereço dos demais drive-thrus: