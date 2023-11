Biden diz que houve progresso nos debates sobre uma pausa humanitária em Gaza

Já o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, declarou que uma trégua ajudaria a proteger civis e facilitar a entrega de mais ajuda à população

Miriam Alster / POOL / AFP Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em discurso sobre a guerra no Oriente Médio



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste sábado, 4, que houve progresso na busca por uma “pausa humanitária” no conflito entre Israel e o Hamas, enquanto seu secretário de Estado trabalhava na mesma questão no Oriente Médio. Quando questionado se houve algum avanço nesse ponto, Biden respondeu “sim” ao sair de uma igreja em Delaware, fazendo um gesto positivo com o polegar antes de entrar em seu veículo. No entanto, ele não forneceu mais detalhes. Mais cedo, também neste sábado, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse a repórteres em Amã, na Jordânia, que uma pausa humanitária na guerra ajudaria a proteger civis e facilitar a entrega de mais ajuda à sitiada Faixa de Gaza.

*Com informações da AFP