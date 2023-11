Papa Francisco pede urgência na assistência humanitária no Oriente Médio – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:140132 Francisco conversou por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas



O Papa Francisco conversou por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sobre a urgência da prestação de assistência humanitária e defendeu que seja alcançada a paz no Oriente Médio. O líder palestino agradeceu a Francisco por seus esforços de construção da paz na região e elogiou a importância do apelo contínuo do Vaticano por um cessar-fogo.

Blinken diz que EUA farão o necessário para conter escalada do conflito na região

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país fará o necessário para deter e responder ataques, em referência a possível escalada do conflito com a entrada de países como o Irã e o Líbano. Blinken visita Israel pela segunda vez, desde o início da guerra. Desta vez o foco da visita será a proteção dos civis palestinos na Faixa de Gaza.

Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se incomodou nesta manhã após ser questionado por jornalistas sobre as atualizações do governo para zerar o déficit das contas públicas em 2024. Ele informou que irá reportar à imprensa quando houver mudanças, evidenciando desconforto com a insistência quanto ao tema.

Bacia do Amazonas começa a se recuperar de pior seca em mais de um século

A bacia do Amazonas está começando a se recuperar após enfrentar a pior seca em mais de um século. Após meses de escassez de chuvas, os rios da região estão finalmente começando a subir, embora o processo seja lento e a normalização ainda esteja distante, prevista apenas para dezembro. A situação foi agravada pelo fenômeno El Niño, que provocou o aumento das temperaturas no Oceano Pacífico e alterou as correntes de vento e as precipitações.