Grupo Jovem Pan vence quatro categorias do prêmio iBest

A história de mais de oito décadas de sucesso do Grupo Jovem Pan recebeu novamente reconhecimento em um dos prêmios mais importantes do setor, o iBest. Neste ano, a empresa conquistou o Prêmio iBest em quatro categorias no voto popular: o programa Os Pingos Nos Is foi vencedor em duas categorias, política e opinião; o Pânico foi escolhido como melhor podcast; e, em investimentos, o troféu foi para o Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer. A Jovem Pan ainda ficou no top 3 do júri popular em quatro categorias: notícia e jornalismo, esportes e veículo de opinião – neste, tanto no voto popular como no júri academia. O CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, destacou que a conquista é fruto do esforço dos profissionais e de uma trajetória sempre alinhada ao futuro: “A premiação mostra que estamos no caminho certo. Tanto no júri popular, em que ganhamos alguns prêmios ou fomo top 3 em outros, como no júri especializado, que analisam que estamos fazendo a coisa direito”. “É um prêmio que ficou um tempo parado, e votou com muita força. E, a cada ano, a Jovem Pan vai abocanhando mais alguns prêmios. Este ano foi o recorde de premiação”, completou o CEO do grupo.

O Prêmio iBest compara e leva em conta as principais iniciativas online em sites, aplicativos e redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitch e Twitter. O período de julgamento se estende de março a novembro e é composto por cinco fases. Na edição de 2022, foram eleitos os vencedores em votações populares e pela academia iBest, que agrega especialistas e personalidades convidadas e nomeadas de acordo com a escolha do conselho consultivo. Grande parte do mercado nacional volta às atenções ao prêmio.

O diretor de conteúdo do grupo, Carlos Aros, indicou que os elevados números de audiência da Jovem Pan News em apenas um ano mostram que o público abraçou a programação. “São pessoas que nos acompanham em todas as plataformas, do começo, ao final do dia, conectadas, ligas, entendendo, acompanhando, cobrando, criticando, elogiando e, de maneira muito intensa, ligadas à Jovem Pan. Não é à toa que, por causa dessa comunidade, desses fãs e audiência valiosíssima que a Jovem Pan tem, é que nós chegamos aos índices que registramos de audiência na televisão, na internet e no rádio”, afirma Aros.

