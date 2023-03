Biden e chanceler alemão prometem apoio à Ucrânia ‘pelo tempo que for necessário’

Rússia alerta os países ocidentais para o fornecimento de armas à Ucrânia: ‘Terá consequências tristes’

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden reforça apoio à Ucrânia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, prometeram apoio à Ucrânia “pelo tempo que for necessário” durante a guerra com a Rússia. Apesar dos recentes atritos envolvendo a entrega de tanques, ambos os líderes reiteraram que vão apoiar Kiev. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 3, durante a primeira viagem de Scholz a Washington desde fevereiro de 2022. Antes disso, a Rússia alertou os países ocidentais para o fornecimento de armas à Ucrânia. “É óbvio que isso irá prolongar o conflito e terá consequências tristes para o povo ucraniano”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os Estados Unidos, no entanto, anunciaram um novo pacote de ajuda à Ucrânia nesta sexta. A visita do chanceler foi precedida de atritos envolvendo a entrega de tanques modernos que Kiev pedia há tempos, que foi decidida em janeiro. Em 26 de janeiro, a Alemanha concordou em enviar um número significativo de tanques Leopard, dando uma nova dimensão ao apoio militar à Ucrânia. Os Estados Unidos também prometeram enviar blindados, um anúncio que deu origem a várias interpretações nos últimos dias. Washington deu sinal verde com o único propósito de acabar com a relutância alemã em enviar tanques, admitiu o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, no último domingo, 26.