Biden e Xi Jinping conversam por telefone na próxima quinta-feira

Líderes mundiais deverão discutir tensões em Taiwan, a guerra na Ucrânia, além de como gerenciar melhor a competição entre as duas nações na esfera econômica

EFE / EPA / SARAH SILBIGER / PISCINA O presidente dos EUA, Joe Biden, em reunião virtual com o presidente chinês, Xi Jinping, na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da China, Xi Jinping, devem conversar nesta quinta-feira, disse uma fonte familiarizada com o planejamento, em meio a novas tensões sobre Taiwan e a invasão russa da Ucrânia. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres na terça-feira que gerenciar a competição econômica entre os dois países também seria um foco da ligação. Esta será a quinta ligação entre os líderes e ocorre no momento em que a China emitiu alertas intensificados ao governo Biden sobre uma possível visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan democraticamente governada, que Pequim reivindica como seu território. “Tudo, desde as tensões sobre Taiwan até a guerra na Ucrânia, bem como gerenciamos melhor a competição entre nossas duas nações, certamente na esfera econômica”, disse Kirby sobre os tópicos a serem discutidos. “Esta é uma ligação que está agendada há muito tempo e já existe uma agenda bastante robusta de coisas para esses dois líderes falarem”, disse ele.

*Com informações da Reuters